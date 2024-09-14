Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Советник Байдена разгромил "мирный план" республиканцев, навязывающий условия Украине

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 22:17
Советник Байдена разгромил мирный план республиканцев, навязывающий условия Украине
Джейк Салливан, фото Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не считает возможным достижение мира в Украине, если после выборов Белый дом начнет воплощать план, предложенный кандидатом в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнсом.

Источник: Салливан на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Во время обсуждения Салливан отмечал, что комментирует украинскую политику США с внепартийных принципов из-за специфики своей должности – поэтому, в частности, ограничился размытым ответом относительно позиции Трампа в отношении Украины и избежал ее критики.

Реклама:

Однако обнародованный на этой неделе Джей Ди Вэнсом план окончания войны в Украине Салливан взялся прокомментировать напрямую: раскритиковал его и выразил убеждение, что при таких подходах договоренности не будут соблюдены.

"Любой план, который имеет целью, по сути, навязать условия мира Украине, и касается ключевых принципов .... не является устойчивым", – отметил советник Байдена по безопасности.

Салливан отдельно подчеркнул важность принципа "ничего об Украине без Украины".

РЕКЛАМА:

Он также выразил принципиальную позицию относительно ослабления санкционного давления на Россию – по его мнению, это решение можно принимать только согласованно с Киевом.

"Мы не будем обсуждать ослабление санкций без того, чтобы согласовать, что это совпадает с видением Украины", – заявил он.

Что предшествовало: Ранее кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс предложил видение, которое включает прекращение огня по нынешней линии соприкосновения, создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он положит конец войне сразу после победы на выборах – еще до того, как официально начнется его каденция.

Президент Владимир Зеленский заявил о желании представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу свой план победы Украины.

СШАТрампмирБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
США
Генерал США: Нет оснований ожидать от РФ использования даже тактического ядерного оружия
Зеленский призвал США не задерживать обещанную помощь
Reuters: Сперва Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но потом изменил цели
Последние новости
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
21:51
В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, две улицы без света
Все новости...
Реклама:
Реклама: