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Росіяни завдали удару по Одеському району: загинуло подружжя, є поранена

Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 22:50
Росіяни завдали удару по Одеському району: загинуло подружжя, є поранена
місце удару, фото: Олег Кіпер у Telegram

У суботу ввечері внаслідок ракетного удару російських військ по Одеському району загинула подружня пара, ще одну жінку поранено.

Джерело: голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Надвечір ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара.

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Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження".

Деталі: Також внаслідок удару постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеню важкості.

ОдесаОдеська областьракетний ударвійна
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