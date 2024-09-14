Росіяни завдали удару по Одеському району: загинуло подружжя, є поранена
Субота, 14 вересня 2024, 22:50
У суботу ввечері внаслідок ракетного удару російських військ по Одеському району загинула подружня пара, ще одну жінку поранено.
Джерело: голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Надвечір ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара.
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Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження".
Деталі: Також внаслідок удару постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеню важкості.