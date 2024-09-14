Россияне нанесли удар по Одесскому району: погибли супруги, есть раненая

В субботу вечером в результате ракетного удара российских войск по Одесскому району погибла супружеская пара, еще одна женщина ранена.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "К вечеру враг совершил ракетный удар по Одесскому району. Погибла супружеская пара.

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В результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения".

Детали: Также в результате удара пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.