Росіяни вдарили по Харкову, є влучання
Субота, 14 вересня 2024, 23:34
У Харкові в суботу ввечері пролунало кілька вибухів, є влучання, попередньо, в Київському районі.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Терехова: "Кілька вибухів у місті. Попередньо – у Київському районі.
Реклама:
Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину – без постраждалих".
Деталі: Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що екстрені служби перевіряють імовірні місця ворожих ударів у Київському районі.
Ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами. Є загорання нежитлових приміщень.