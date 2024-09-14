Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Росіяни вдарили по Харкову, є влучання

Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 23:34
Росіяни вдарили по Харкову, є влучання
ілюстративне фото УП

У Харкові в суботу ввечері пролунало кілька вибухів, є влучання, попередньо, в Київському районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Кілька вибухів у місті. Попередньо – у Київському районі.

Реклама:

Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину – без постраждалих".

Деталі: Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що екстрені служби перевіряють імовірні місця ворожих ударів у Київському районі.

Ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами. Є загорання нежитлових приміщень.

Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Харків
Терехов: Росіяни вдарили КАБ по Харкову
Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова: з-під завалів деблокували 2 жінок і дитину
Ворог завдав ударів по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фотоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: