Росіяни вдарили по Харкову, є влучання

У Харкові в суботу ввечері пролунало кілька вибухів, є влучання, попередньо, в Київському районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Кілька вибухів у місті. Попередньо – у Київському районі.

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Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину – без постраждалих".

Деталі: Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що екстрені служби перевіряють імовірні місця ворожих ударів у Київському районі.

Ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами. Є загорання нежитлових приміщень.