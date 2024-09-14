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Россияне ударили по Харькову, есть попадания

Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 23:34
Россияне ударили по Харькову, есть попадания
иллюстративное фото УП

В Харькове в субботу вечером прозвучало несколько взрывов, есть попадания, предварительно, в Киевском районе.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Несколько взрывов в городе. Предварительно – в Киевском районе.

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Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту – без пострадавших".

Детали: Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что экстренные службы проверяют вероятные места вражеских ударов в Киевском районе.

Враг нанес удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений.

Харьковвойна
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