Россияне ударили по Харькову, есть попадания
Суббота, 14 сентября 2024, 23:34
В Харькове в субботу вечером прозвучало несколько взрывов, есть попадания, предварительно, в Киевском районе.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Терехова: "Несколько взрывов в городе. Предварительно – в Киевском районе.
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Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту – без пострадавших".
Детали: Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что экстренные службы проверяют вероятные места вражеских ударов в Киевском районе.
Враг нанес удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений.