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П'ять ексміністрів оборони Британії просять дозволити Україні бити по Росії

Олена ІвашківНеділя, 15 вересня 2024, 03:06
П'ять ексміністрів оборони Британії просять дозволити Україні бити по Росії
Володимир Зеленський та Кір Стармер, фото: Getty Images

П’ять колишніх міністрів оборони Британії та експрем’єр-міністр цієї країни закликали прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по Росії, навіть без підтримки США.

Джерело: британське видання The Sunday Times

Деталі: Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили Стармера, що будь-яка подальша затримка підбадьорить Володимира Путіна.

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Уоллес сказав, що якщо не вжити заходів зараз, Велика Британія буде "умиротворювати" Кремль, тоді як Вільямсон назвав це "невиконанням обов’язків", а Борис Джонсон додав: "Немає жодних підстав для зволікання".

Стармер прилетів до Вашингтона для переговорів із президентом Байденом у п’ятницю, щоб обговорити звернення президента Зеленського щодо дозволу на використання ракет британського виробництва. 

Інсайдери британських журналістів кажуть, що переговори в Білому домі, які тривали 90 хвилин, були "дуже відкритими" щодо "вибору, який стоїть перед нами". 

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Але Байден і його команда дали зрозуміти, що вони хочуть почекати, поки Зеленський не представить свій "план перемоги".

Велика Британіявійназброя
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