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Пять экс-министров обороны Британии просят разрешить Украине бить по России

Алена ИвашкивВоскресенье, 15 сентября 2024, 03:06
Пять экс-министров обороны Британии просят разрешить Украине бить по России
Владимир Зеленский и Кир Стармер, фото: Getty Images

Пять бывших министров обороны Британии и экс-премьер-министр этой страны призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера позволить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по России, даже без поддержки США.

Источник: британское издание The Sunday Times

Детали: Грант Шеппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Борис Джонсон предупредили Стармера, что любая дальнейшая задержка подбодрит Владимира Путина.

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Уоллес сказал, что если не принять меры сейчас, Великобритания будет "умиротворять" Кремль, тогда как Уильямсон назвал это "невыполнением обязанностей", а Борис Джонсон добавил: "Нет никаких оснований для промедления".

Стармер прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом Байденом в пятницу, чтобы обсудить обращение президента Зеленского о разрешении на использование ракет британского производства. 

Инсайдеры британских журналистов говорят, что переговоры в Белом доме, которые длились 90 минут, были "очень открытыми" относительно "выбора, который стоит перед нами". 

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Но Байден и его команда дали понять, что они хотят подождать, пока Зеленский не представит свой "план победы".

Великобританиявойнаоружие
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