ISW: Українські війська на Курщині просуваються і захопили кілька сіл

Українські війська 14 вересня продовжили просування в Глушковському районі Курської області: просунулися у полях на південь від Тьоткіно і на північ від Суджі та захопили кілька сіл.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили діють у Веселому (на південний захід від Глушково), а російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили цей населений пункт.

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Російські джерела також стверджували, що українські сили просунулися на захід від Медвежого (на південний захід від Глушково) і в полях на південь від Тьоткіно (приблизно в 25 км на південний захід від Глушково) вздовж кордону з Сумською областю.

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наступальні дії поблизу Медвежого, Веселого, Обухівки (безпосередньо на південь від Веселого) та Нового Путі (на південь від Веселого) 13 та 14 вересня.

Російські мілблогери стверджували, що підрозділи 56-го повітряно-десантного полку (7-ї дивізії ВДВ) та 106-ї дивізії відбивають атаки українських військ у Глушковському районі.

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14 вересня українські війська продовжували просуватися на північ від Суджі на тлі триваючих наступальних операцій на всій лінії фронту в Курській області. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили захопили Черкаське Поречне (на північ від Суджі).

Російські війська нещодавно повернули собі територію в Курській області і продовжили контратакувати 14 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують на те, що російські війська увійшли в західну частину Любимівки під час ротної механізованої атаки, а російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до південно-західної околиці Любимівки, а також у поля на північний захід від Дарино (на південь від Любимівки).

На геолокаційних знімках, опублікованих 14 вересня, видно піхоту російської 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот, Південний військовий округ), яка діє в центрі Борки (на південний схід від Суджі), що вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися далі вглиб населеного пункту.

Ключові висновки ISW за 14 вересня: