ISW: Украинские войска на Курщине продвигаются и захватили несколько сел

Украинские войска 14 сентября продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области: продвинулись в полях к югу от Теткино и к северу от Суджи и захватили несколько сел.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы действуют в Веселом (к юго-западу от Глушково), а российский военный блогер утверждал, что украинские силы захватили этот населенный пункт.

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Российские источники также утверждали, что украинские силы продвинулись к западу от Медвежьего (к юго-западу от Глушково) и в полях к югу от Теткино (примерно в 25 км к юго-западу от Глушково) вдоль границы с Сумской областью.

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали наступательные действия вблизи Медвежьего, Веселого, Обуховки (непосредственно к югу от Веселого) и Нового Пути (к югу от Веселого) 13 и 14 сентября.

Российские блогеры утверждали, что подразделения 56-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии ВДВ) и 106-й дивизии отражают атаки украинских войск в Глушковском районе.

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14 сентября украинские войска продолжали продвигаться к северу от Суджи на фоне продолжающихся наступательных операций на всей линии фронта в Курской области. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы захватили Черкасское Поречное (к северу от Суджи).

Российские войска недавно вернули себе территорию в Курской области и продолжили контратаковать 14 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, указывают на то, что российские войска вошли в западную часть Любимовки во время ротной механизированной атаки, а российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к юго-западной окраине Любимовки, а также в поля к северо-западу от Дарыно (к югу от Любимовки).

На геолокационных снимках, опубликованных 14 сентября, видна пехота российской 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот, Южный военный округ), которая действует в центре Борки (к юго-востоку от Суджи), что указывает на то, что российские войска недавно продвинулись дальше вглубь населенного пункта.

Ключевые выводы ISW за 14 сентября: