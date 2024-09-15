ISW: Украинские войска на Курщине продвигаются и захватили несколько сел
Украинские войска 14 сентября продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области: продвинулись в полях к югу от Теткино и к северу от Суджи и захватили несколько сел.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы действуют в Веселом (к юго-западу от Глушково), а российский военный блогер утверждал, что украинские силы захватили этот населенный пункт.
Российские источники также утверждали, что украинские силы продвинулись к западу от Медвежьего (к юго-западу от Глушково) и в полях к югу от Теткино (примерно в 25 км к юго-западу от Глушково) вдоль границы с Сумской областью.
Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали наступательные действия вблизи Медвежьего, Веселого, Обуховки (непосредственно к югу от Веселого) и Нового Пути (к югу от Веселого) 13 и 14 сентября.
Российские блогеры утверждали, что подразделения 56-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии ВДВ) и 106-й дивизии отражают атаки украинских войск в Глушковском районе.
14 сентября украинские войска продолжали продвигаться к северу от Суджи на фоне продолжающихся наступательных операций на всей линии фронта в Курской области. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы захватили Черкасское Поречное (к северу от Суджи).
Российские войска недавно вернули себе территорию в Курской области и продолжили контратаковать 14 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, указывают на то, что российские войска вошли в западную часть Любимовки во время ротной механизированной атаки, а российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к юго-западной окраине Любимовки, а также в поля к северо-западу от Дарыно (к югу от Любимовки).
На геолокационных снимках, опубликованных 14 сентября, видна пехота российской 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот, Южный военный округ), которая действует в центре Борки (к юго-востоку от Суджи), что указывает на то, что российские войска недавно продвинулись дальше вглубь населенного пункта.
Ключевые выводы ISW за 14 сентября:
- Украинские чиновники и источники сообщили, что вторжение Украины в Курскую область побудило российские власти увеличить численность российской группировки войск в Курской области втрое.
- Украина и Россия провели обмен военнопленными 14 сентября - третий обмен военнопленными с момента Курской операции, которая, как представляется, вызвала краткосрочный эффект в виде увеличения стимулов для России участвовать в обмене военнопленными.
- Некоторые российские полевые командиры продолжают принимать решения, которые ухудшают общее качество подчиненных им сил, отдавая предпочтение тактике фронтального штурма под руководством пехоты, а не подготовке технических специалистов, которые бы позволили российским военным лучше применять полевые технологии и инновации в боевых действиях.
- Кремль продолжает использовать глобальные информационные инструменты влияния для разработки новых возможностей для вмешательства в выборы, дестабилизирующих мероприятий и схем уклонения от санкций.
- Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта" продолжают распространять нарративы, перекликающиеся с информационными операциями Кремля, оправдывая оккупацию Россией международно признанных грузинских территорий.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Часового Яра, Покровска и Угледара.
- По сообщениям, российские войска ремонтируют захваченную украинскую технику советских времен для пополнения российских автопарков.