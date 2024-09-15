ЦНС: В Курській області цивільні здають Силам оборони України кадировців, техніку і склади

Дедалі більше росіян, як цивільних, так і військових йдуть на співпрацю з Силами оборони України. Мешканці Курщини масово повідомляють про кадировців, бо тільки так можуть захиститися від них.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так само майже за кожним результативним ударом вглиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення російських підрозділів".

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Деталі: У ЦНС розповіли, що 31 серпня з’явилася новина про те, що на Курському напрямку підрозділи ЗСУ збили дуже цікаву ціль – рідкісний розвідувально-ударний БПЛА "Оріон", "такий собі російський "Байрактар" на мінімалках".

За даними з відкритих джерел, усього таких дронів було вироблено до 30 штук, при чому щонайменше 6 було збито (без урахування Курського), знищення підтверджено візуально. Вартість їх не повідомляється, але загальні інвестиції в цей проєкт вже склали близько $30 млн.

Виробництвом "Оріонів" займається російське акціонерне товариство "Кронштадт", як вони самі про себе пишуть "лідер національної безпілотної індустрії" РФ. Компанія розташована в місті Санкт-Петербург, має офіси в Москві, і крім "Оріона" випускає ще кілька інших безпілотників та систем для них.

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За інформацією "Спротиву", до знищення цього "Оріона" доклалися самі росіяни. Точніше – інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов’язаний із "Кронштадтом".

Ця людина вийшла на контакт із представниками певних підрозділів Сил оборони України і запропонувала надати дані щодо БПЛА, системи управління та підготовки персоналу. А головне – як саме окупанти застосовують "Оріони" проти наших військ.

Маючи повну інформацію, Повітряні Сили ЗСУ змогли влаштувати засідку на цю рідкісну і дороговартісну російську "пташку".