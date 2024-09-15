ЦНС: В Курской области гражданские сдают Силам обороны Украины кадыровцев

Все больше россиян, как гражданских, так и военных идут на сотрудничество с Силами обороны Украины. Жители Курщины массово сообщают о кадыровцах, потому что только так могут защититься от них.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так же почти за каждым результативным ударом вглубь временно оккупированных территорий стоят люди, которые предоставляют информацию о позициях ПВО, складах боеприпасов или перемещении российских подразделений".

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Детали: В ЦНС рассказали, что 31 августа появилась новость о том, что на Курском направлении подразделения ВСУ сбили очень интересную цель - редкий разведывательно-ударный БПЛА "Орион", "такой себе российский „Байрактар" на минималках".

По данным из открытых источников, всего таких дронов было произведено до 30 штук, при чем по меньшей мере 6 было сбито (без учета Курского), уничтожение подтверждено визуально. Стоимость их не сообщается, но общие инвестиции в этот проект уже составили около $30 млн.

Производством "Орионов" занимается российское акционерное общество "Кронштадт", как они сами о себе пишут "лидер национальной беспилотной индустрии" РФ. Компания расположена в городе Санкт-Петербург, имеет офисы в Москве, и кроме "Ориона" выпускает еще несколько других беспилотников и систем для них.

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По информации "Сопротивления", к уничтожению этого "Ориона" приложились сами россияне. Точнее - информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов и связан с "Кронштадтом".

Этот человек вышел на контакт с представителями определенных подразделений Сил обороны Украины и предложил предоставить данные о БПЛА, системе управления и подготовке персонала. А главное - как именно оккупанты применяют "Орионы" против наших войск.

Имея полную информацию, Воздушные Силы ВСУ смогли устроить засаду на эту редкую и дорогостоящую российскую "птичку".