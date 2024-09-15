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На Запоріжжі окупанти вбили трьох чоловіків

Олена ІвашківНеділя, 15 вересня 2024, 07:21
На Запоріжжі окупанти вбили трьох чоловіків
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби окупанти завдали 275 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Троє чоловіків  41, 59 та 61 років загинули внаслідок ворожих обстрілів Пологівського району. 

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Деталі: Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихатках, Гуляйполю, Рівнопіллю, Верхній Терсі та Малинівці. 

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141 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе.

120 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новопавлівки.  

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Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури в Запорізькій області.

Запорізька областьвійна
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