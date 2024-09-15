На Запоріжжі окупанти вбили трьох чоловіків
Впродовж доби окупанти завдали 275 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Троє чоловіків 41, 59 та 61 років загинули внаслідок ворожих обстрілів Пологівського району.
Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram
Деталі: Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихатках, Гуляйполю, Рівнопіллю, Верхній Терсі та Малинівці.
141 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе.
120 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новопавлівки.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури в Запорізькій області.