На Запорожье оккупанты убили трех мужчин

В течение суток оккупанты нанесли 275 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Трое мужчин 41, 59 и 61 лет погибли в результате вражеских обстрелов Пологовского района.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: Войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам, Гуляйполю, Ровнополью, Верхней Терсе и Малиновке.

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141 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

5 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Гуляйполе.

120 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Новопавловки.

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Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в Запорожской области.