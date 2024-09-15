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На Запорожье оккупанты убили трех мужчин

Алена ИвашкивВоскресенье, 15 сентября 2024, 07:21
На Запорожье оккупанты убили трех мужчин
Фото: Иван Федоров

В течение суток оккупанты нанесли 275 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Трое мужчин 41, 59 и 61 лет погибли в результате вражеских обстрелов Пологовского района. 

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: Войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам, Гуляйполю, Ровнополью, Верхней Терсе и Малиновке. 

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141 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

5 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Гуляйполе.

120 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Новопавловки.  

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Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в Запорожской области.

Запорожская областьвойна
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