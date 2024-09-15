ЗСУ відмінусували ще 1170 окупантів за добу
Неділя, 15 вересня 2024, 07:58
Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1170 окупантів та спалили понад 103 одиниці ворожої техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 633800 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8680 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,
- артилерійських систем – 18109 (+23) од,
- РСЗВ – 1186 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)