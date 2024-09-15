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ЗСУ відмінусували ще 1170 окупантів за добу

Олена ІвашківНеділя, 15 вересня 2024, 07:58
ЗСУ відмінусували ще 1170 окупантів за добу
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1170 окупантів та спалили понад 103 одиниці ворожої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали: 

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  • особового складу ‒ близько 633800 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8680 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,
  • артилерійських систем –  18109 (+23) од,
  • РСЗВ – 1186 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)

ГенштабРосіявтрати у війні
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