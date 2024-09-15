ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов за сутки
Воскресенье, 15 сентября 2024, 07:58
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1170 оккупантов и сожгли более 103 единиц вражеской техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 633800 (+1170) человек,
- танков - 8680 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 17063 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 18109 (+23) ед,
- РСЗО - 1186 (+0) ед,
- средства ПВО - 947 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15234 (+85),
- крылатые ракеты - 2592 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24684 (+53) ед,
- специальная техника - 3084 (+0)