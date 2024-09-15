Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов за сутки

Алена ИвашкивВоскресенье, 15 сентября 2024, 07:58
ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов за сутки
фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1170 оккупантов и сожгли более 103 единиц вражеской техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.24 ориентировочно составили: 

Реклама:
  • личного состава - около 633800 (+1170) человек,
  • танков - 8680 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 17063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 18109 (+23) ед,
  • РСЗО - 1186 (+0) ед,
  • средства ПВО - 947 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15234 (+85),
  • крылатые ракеты - 2592 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24684 (+53) ед,
  • специальная техника - 3084 (+0)

ГенштабРосcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Генштаб
На Покровском и Кураховском направлениях россияне атаковали по 40 раз – Генштаб
Генштаб: за сутки Силы обороны обезвредили 1210 оккупантов
Генштаб: Силы обороны продолжают ведение операции в Курской области
Последние новости
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
21:51
В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, две улицы без света
Все новости...
Реклама:
Реклама: