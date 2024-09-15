ЗСУ отримали 18 українських гаубиць "Богдана", профінансованих Данією

Збройні сили вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія.

Джерело: міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня, "РБК-Україна", "Європейська правда"

Деталі: Данія стала першою країною ЄС, яка вирішила виділити кошти на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.

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"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам. – Ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", – сказав Поульсен.

Він також зазначив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Також дешевше підтримувати її боєздатність.

З огляду на цей фактор, Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на теренах України.

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"Богдана" – українська самохідна артилерійська установка калібром 155 мм. ЗСУ офіційно прийняли її на озброєння у 2023 році.

Україна та Данія 13 червня підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників.

19 серпня стало відомо, що Данія готується скерувати $115 млн на закупівлю зброї для України.