ВСУ получили 18 украинских гаубиц «Богдана», профинансированных Данией

Вооруженные силы уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания.

Источник: министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября, "РБК-Украина", "Европейская правда"

Детали: Дания стала первой страной ЕС, которая решила выделить средства на закупку у украинских производителей вооружения и военной техники для ВСУ.

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"Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям. – Ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", – сказал Поульсен.

Он также отметил, что в Украине производить оружие гораздо дешевле, чем изготавливать или покупать его на Западе. Также дешевле поддерживать его боеспособность.

Учитывая этот фактор, Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия на территории Украины.

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"Богдана" – украинская самоходная артиллерийская установка калибром 155 мм. ВСУ официально приняли ее на вооружение в 2023 году.

Украина и Дания 13 июня подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей.

19 августа стало известно, что Дания готовится направить $115 млн на закупку оружия для Украины.