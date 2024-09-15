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ППО збила ракету та 10 "Шахедів" за ніч

Роман ПетренкоНеділя, 15 вересня 2024, 08:49
ППО збила ракету та 10 Шахедів за ніч
фото: ПС

Унаслідок протиповітряного бою у ніч на 15 вересня силами ППО України збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 17 засобів повітряного нападу противника.

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Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 14 ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська та Чауди.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

ППОПовітряні сили ЗСУШахед
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