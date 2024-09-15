ПВО сбила ракету и 10 "Шахедов" за ночь

В результате противовоздушного боя в ночь на 15 сентября силами ПВО Украины сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.

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Оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска и Чауды.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.