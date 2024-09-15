РФ скинула на Україну понад 800 КАБ за тиждень

За тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: Глава держави оприлюднив відео наслідків російських влучань.

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Пряма мова Зеленського: "Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну.

І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує".