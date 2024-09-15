РФ скинула на Україну понад 800 КАБ за тиждень
Неділя, 15 вересня 2024, 10:32
За тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.
Джерело: президент Володимир Зеленський
Деталі: Глава держави оприлюднив відео наслідків російських влучань.
Реклама:
Пряма мова Зеленського: "Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну.
І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує".