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РФ сбросила на Украину более 800 КАБ за неделю

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 10:32
РФ сбросила на Украину более 800 КАБ за неделю
последствия обстрела, фото: Харьковская ОГА

За неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 корректируемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Глава государства обнародовал видео последствий российских попаданий.

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Прямая речь Зеленского: "Украине нужна сильная поддержка партнеров в нашей защите жизни от российского террора: ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну.

И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает".

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