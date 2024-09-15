РФ сбросила на Украину более 800 КАБ за неделю

За неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 корректируемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Глава государства обнародовал видео последствий российских попаданий.

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Прямая речь Зеленского: "Украине нужна сильная поддержка партнеров в нашей защите жизни от российского террора: ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну.

И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает".