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Сили оборони вразили понтонний міст окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 15 вересня 2024, 12:10
Сили оборони вразили понтонний міст окупантів
ілюстративне фото: генштаб

Українські захисники 14 вересня вразили понтонний міст окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, одного удару завдано по пункту управління, а також уразили одну артилерійську систему та понтонний міст окупантів.

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На якому напрямку були влучання – не повідомляється.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення – з них 41 на Покровському напрямку та 39 на Курахівському.

Збройні силиракетний удар
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