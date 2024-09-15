Сили оборони вразили понтонний міст окупантів
Неділя, 15 вересня 2024, 12:10
Українські захисники 14 вересня вразили понтонний міст окупантів.
Джерело: Генштаб
Деталі: За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, одного удару завдано по пункту управління, а також уразили одну артилерійську систему та понтонний міст окупантів.
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На якому напрямку були влучання – не повідомляється.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення – з них 41 на Покровському напрямку та 39 на Курахівському.