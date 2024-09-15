Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Силы обороны поразили понтонный мост оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 12:10
Силы обороны поразили понтонный мост оккупантов
иллюстративное фото: генштаб

Украинские защитники 14 сентября поразили понтонный мост оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар нанесен по пункту управления, а также поразили одну артиллерийскую систему и понтонный мост оккупантов.

Реклама:

На каком направлении были попадания - не сообщается.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения - из них 41 на Покровском направлении и 39 на Кураховском.

Вооруженные силыракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ получили 18 украинских гаубиц «Богдана», профинансированных Данией
Правила войны
Украинские ДШВ на Курщине разбили российских "ведвешников"
Последние новости
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
21:51
В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, две улицы без света
Все новости...
Реклама:
Реклама: