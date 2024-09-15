Силы обороны поразили понтонный мост оккупантов

Украинские защитники 14 сентября поразили понтонный мост оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар нанесен по пункту управления, а также поразили одну артиллерийскую систему и понтонный мост оккупантов.

Реклама:

На каком направлении были попадания - не сообщается.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения - из них 41 на Покровском направлении и 39 на Кураховском.