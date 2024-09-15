Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Сибіга пояснив, чому Заходу не варто боятись погроз Путіна

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 15 вересня 2024, 13:36
Сибіга пояснив, чому Заходу не варто боятись погроз Путіна
фото: ОП

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Погрози Путіна, за словами міністра, не діють, тому союзники України не повинні піддаватися на них. 

Реклама:

Навесні 2022 року Путін попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Але, як відзначив Сибіга, зброю надали і Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років

Міністр зауважив, що Путін погрожував наслідками розширення НАТО, але нічого не зробив, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО. Попри всі погрози, додав Сибіга, Путін нічого не зробив, коли Україна отримала F-16. 

"Щоразу, коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям. Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити. Зняти обмеження. Зміцнити далекобійність, повітряний щит, економічну, енергетичну стійкість України", – переконаний глава МЗС.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у четвер Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.

У ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.

МЗСПутінядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоOSINT: Міжконтинентальна ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань у РФ

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

71 "Шахед" збили уночі над Україною

WSJ: Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу блукали в морі на гумовому човні

фотоВ Ірані на параді показали модернізований "Шахед-136B"

Усі новини...
МЗС
Глава МЗС закликає країни приєднуватися до наступного Саміту миру: Це єдиний шлях
Politico: Кулебу звільнили, бо дратував Єрмака
Глава МЗС Литви прибув до Києва
Останні новини
17:17
У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним
17:05
З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці
17:03
Формула-1Норріс впевнено виграв Гран-прі Сінгапуру та наблизився до Ферстаппена в загальному заліку
16:45
Новому уряду Франції вже загрожує вотум недовіри
16:32
Україна очікує на винищувачі Mirage, домовляється щодо Gripen і Eurofighter – Умєров
16:23
Поблизу Бонна стався вибух біля будинку, перевіряють зв'язок з вибухами в Кельні
16:18
До 27° і без опадів: у понеділок в Україні очікується літня погода
16:00
У Гвінеї люди напали на Центр дослідження шимпанзе: місцева жінка каже, що тварина вбила її немовля
15:53
Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse
15:42
фотоНічний обстріл Харкова: пошкоджено 18 багатоповерхівок
Усі новини...
Реклама:
Реклама: