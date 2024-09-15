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Сибига объяснил, почему Западу не стоит бояться угроз Путина

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 13:36
Сибига объяснил, почему Западу не стоит бояться угроз Путина
фото: ОП

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.

Источник: Сибига в Х (Twitter) в воскресенье, "Европейская правда"

Детали: Угрозы Путина, по словам министра, не действуют, поэтому союзники Украины не должны поддаваться на них.

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Весной 2022 года Путин предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Но, как отметил Сибига, оружие предоставили и Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в течение последних лет

Министр отметил, что Путин угрожал последствиями расширения НАТО, но ничего не сделал, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО. Несмотря на все угрозы, добавил Сибига, Путин ничего не сделал, когда Украина получила F-16.

"Каждый раз, когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям. Путин угрожает, чтобы ослабить поддержку Украины. Зато союзники должны ее усилить. Снять ограничения. Укрепить дальнобойность, воздушный щит, экономическую, энергетическую устойчивость Украины", – убежден глава МИД.

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Напомним, в четверг Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.

МИДПутинядерное оружие
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