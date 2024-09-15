Сибига объяснил, почему Западу не стоит бояться угроз Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.

Источник: Сибига в Х (Twitter) в воскресенье, "Европейская правда"

Детали: Угрозы Путина, по словам министра, не действуют, поэтому союзники Украины не должны поддаваться на них.

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Весной 2022 года Путин предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Но, как отметил Сибига, оружие предоставили и Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в течение последних лет

Министр отметил, что Путин угрожал последствиями расширения НАТО, но ничего не сделал, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО. Несмотря на все угрозы, добавил Сибига, Путин ничего не сделал, когда Украина получила F-16.

"Каждый раз, когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям. Путин угрожает, чтобы ослабить поддержку Украины. Зато союзники должны ее усилить. Снять ограничения. Укрепить дальнобойность, воздушный щит, экономическую, энергетическую устойчивость Украины", – убежден глава МИД.

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Напомним, в четверг Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.