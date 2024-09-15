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ЗМІ: Коломойського позбавили громадянства Кіпру

Роман ПетренкоНеділя, 15 вересня 2024, 14:31
ЗМІ: Коломойського позбавили громадянства Кіпру
фото: ОП

Уряд Кіпру на початку вересня позбавив бізнесмена Ігоря Коломойського громадянства.

Джерело: місцеве видання Philenews

Деталі: Зазначається, що це зачистка власників "золотих паспортів", оскільки слідчі виявили розбіжності в особистих даних щонайменше 8 людей.

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Серед них Коломойський, якого видання називає "близького до влади в Києві".

Журналісти пишуть, що його паспорт був отриманий під фальшивим приводом і з приховуванням життєво важливої інформації, частина якої стосувалася кримінальних звинувачень, висунутих проти українського олігарха.

Дослівно: "У рішенні, прийнятому місцевим кабінетом міністрів 4 вересня, також зазначається, що ще до того, як його кандидатура розглядалася на отримання громадянства, було очевидно, що Коломойський, друга найбагатша людина в Україні, є особою "підозрілого характеру", як його називали, а його натуралізація створює серйозний ризик ще більшого погіршення репутації для Республіки Кіпр.

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Паспорт був відібраний в основному через те, що Коломойський не повідомив у своїй заяві про те, що проти нього були порушені кримінальні справи за ухилення від сплати податків у Росії ще у 2008 році, а громадянство він отримав у червні 2010 року".

Більше деталей: Окрім Коломойського, уряд також позбавив кіпрського громадянства ще сімох осіб, зокрема єгипетського інвестора Мохаммеда Салема та російського інвестора Максима Захарченка з сім’єю.

Читайте детальніше: Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?  

Нагадаємо: 

  • 2 вересня 2023 року Служба безпеки, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.
  • Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під варто із можливістю внесення застави в розмірі 3,89 млрд грн.
  • 8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.

КоломойськийКіпргромадянствоолігархи
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