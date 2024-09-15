ЗМІ: Коломойського позбавили громадянства Кіпру
Уряд Кіпру на початку вересня позбавив бізнесмена Ігоря Коломойського громадянства.
Джерело: місцеве видання Philenews
Деталі: Зазначається, що це зачистка власників "золотих паспортів", оскільки слідчі виявили розбіжності в особистих даних щонайменше 8 людей.
Серед них Коломойський, якого видання називає "близького до влади в Києві".
Журналісти пишуть, що його паспорт був отриманий під фальшивим приводом і з приховуванням життєво важливої інформації, частина якої стосувалася кримінальних звинувачень, висунутих проти українського олігарха.
Дослівно: "У рішенні, прийнятому місцевим кабінетом міністрів 4 вересня, також зазначається, що ще до того, як його кандидатура розглядалася на отримання громадянства, було очевидно, що Коломойський, друга найбагатша людина в Україні, є особою "підозрілого характеру", як його називали, а його натуралізація створює серйозний ризик ще більшого погіршення репутації для Республіки Кіпр.
Паспорт був відібраний в основному через те, що Коломойський не повідомив у своїй заяві про те, що проти нього були порушені кримінальні справи за ухилення від сплати податків у Росії ще у 2008 році, а громадянство він отримав у червні 2010 року".
Більше деталей: Окрім Коломойського, уряд також позбавив кіпрського громадянства ще сімох осіб, зокрема єгипетського інвестора Мохаммеда Салема та російського інвестора Максима Захарченка з сім’єю.
Читайте детальніше: Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?
Нагадаємо:
- 2 вересня 2023 року Служба безпеки, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.
- Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під варто із можливістю внесення застави в розмірі 3,89 млрд грн.
- 8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.