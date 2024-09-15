СМИ: Коломойского лишили гражданства Кипра
Правительство Кипра в начале сентября лишило бизнесмена Игоря Коломойского гражданства.
Источник: местное издание Philenews
Детали: Отмечается, что это зачистка владельцев "золотых паспортов", поскольку следователи обнаружили расхождения в личных данных по меньшей мере 8 человек.
Среди них Коломойский, которого издание называет "близкого к власти в Киеве".
Журналисты пишут, что его паспорт был получен под фальшивым предлогом и с сокрытием жизненно важной информации, часть которой касалась уголовных обвинений, выдвинутых против украинского олигарха.
Дословно: "В решении, принятом местным кабинетом министров 4 сентября, также отмечается, что еще до того, как его кандидатура рассматривалась на получение гражданства, было очевидно, что Коломойский, 2-й самый богатый человек в Украине, является лицом „подозрительного характера", как его называли, а его натурализация создает серьезный риск еще большего ухудшения репутации для Республики Кипр.
Паспорт был отобран в основном из-за того, что Коломойский не сообщил в своем заявлении о том, что против него были возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов в России еще в 2008 году, а гражданство он получил в июне 2010 года".
Больше деталей: Кроме Коломойского, правительство также лишило кипрского гражданства еще семь человек, в частности египетского инвестора Мохаммеда Салема и российского инвестора Максима Захарченко с семьей.
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Напомним:
- 2 сентября 2023 года Служба безопасности, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.
- Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под страже с возможностью внесения залога в размере 3,89 млрд грн.
- 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.