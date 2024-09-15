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"Ахмат" відмовляється від обміну полонених кадировців - "не заслуговують на життя"

Роман ПетренкоНеділя, 15 вересня 2024, 15:53
Ахмат відмовляється від обміну полонених кадировців - не заслуговують на життя
алаудінов, фото: тасс

Командир "Ахмата" Апті Алаудінов відмовляється визволяти з українського полону мешканців Чечні та радить "змити їхню ганьбу кров'ю" і зробити, щоб їх убили.

Джерело: відео Алаудінова в соцмережах

Деталі: Він відповів на прохання рідних кадировців, які просять звільнити їх із полону.

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Він видав довгу тираду про ганьбу здачі в полон для жителів Чечні, а наприкінці порадив "узяти ручку, цвях, накинутися на когось" і зробити все, щоб їх убили і "закінчити свій шлях чоловіками".

Пряма мова Алаудінова: "Чому ви вважаєте, що вас хтось повинен узагалі витягувати з полону? - заявив він. - Я можу витягнути з полону кого завгодно, але не чеченців, які добровільно здалися в полон. Для мене вони не існують. Залиште їх собі, і мені абсолютно байдуже, що ви з ними зробите. Я не вважаю себе відповідальним за них, тому що вони зійшли зі священного шляху...

Чеченці споконвіку вважали здачу в полон найбільшою ганьбою. Я вас узагалі ніяк не поважаю...

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Я не вважаю, що ви заслуговуєте взагалі навіть на життя. Мене дивує, як ви збираєтеся, після того, як ви підняли лапи та здалися, як дівчатка, у полон, як ви збираєтеся взагалі жити".

КадировЧечняРосіяполонені
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