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"Ахмат" отказывается от обмена пленных кадыровцев – "не заслуживают жизни"

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 15:53
Ахмат отказывается от обмена пленных кадыровцев – не заслуживают жизни
алаудинов, фото: тасс

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов отказывается вызволять из украинского плена жителей Чечни и советует "смыть их позор кровью" и сделать, чтобы их убили.

Источник: видео Алаудинова в соцсетях

Детали: Он ответил на просьбы родных кадыровцев, которые просят освободить их из плена.

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Он выдал длинную тираду о позоре сдачи в плен для жителей Чечни, а в конце посоветовал "взять ручку, гвоздь, накинуться на кого-нибудь" и сделать все, чтобы их убили и "закончить свой путь мужчинами".

Прямая речь Алаудинова: "Почему вы считаете, что вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена? — заявил он. — Я могу вытащить из плена кого угодно, но не чеченцев, которые добровольно сдались в плен. Для меня они не существуют. Оставьте их себе, и мне абсолютно без разницы, что вы с ними сделаете. Я не считаю себя ответственным за них, потому что они сошли со священного пути...

Чеченцы испокон веков считали сдачу в плен самым большим позором. Я вас вообще никак не уважаю...

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Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Меня удивляет, как вы собираетесь, после того как вы подняли лапы и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить".

КадыровЧечняРосcияпленные
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