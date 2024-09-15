Росіяни вдарили по Харкову: горить багатоповерхівка, 35 поранених

Внаслідок російських ударів по Харкову в неділю пошкоджено багатоповерхівку, відомо про 35 поранених.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов , президент Володимир Зеленський у Telegram

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Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі".

Деталі: Терехов повідомив, що ворог здійснив пуски КАБів по Харкову.

"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування", – зазначив він.

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Пізніше Синєгубов повідомив про 25 постраждалих, з них – троє дітей. Він додав, що внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці.

Згодом Терехов повідомив про 28 поранених.

наслідки удару по Харкову 15 вересня, фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару авіабомбами пошкоджено багатоповерхівку, між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти.

Пряма мова Зеленського: "І світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору".

Оновлено: О 16:18 Терехов повідомив про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки.

Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи – від 9-го по 12-й.

О 16:55 Терехов повідомив про 35 поранених, серед них троє дітей.