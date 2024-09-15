Россияне ударили по Харькову: горит многоэтажка, 35 раненых

В результате российских ударов по Харькову в воскресенье повреждена многоэтажка, известно о 35 раненых.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, президент Владимир Зеленский в Telegram

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Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе".

Детали: Терехов сообщил, что враг совершил пуски КАБов по Харькову. "Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение", – отметил он.

Позже Синегубов сообщил о 25 пострадавших, из них – трое детей. Он добавил, что в результате удара возник пожар в жилой многоэтажке.

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Терехов сообщил о 28 раненых.

последствия удара по Харькову 15 сентября, фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара авиабомбами повреждена многоэтажка, между 9-м и 12-м этажами – пожар и завалы. В настоящее время известно о почти 30 раненых, среди них дети.

Прямая речь Зеленского: "И мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решительность. Именно решительность наиболее эффективно предохраняет от террора".

Обновлено: В 16:18 Терехов сообщил о 33 раненых мирных жителях многоэтажки. Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа – с 9-го по 12-й.

В 16:55 Терехов сообщил о 35 раненых, среди них трое детей.