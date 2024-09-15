Сирський: Працюємо над збільшенням терміну базової військової підготовки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у жовтні-листопаді цього року буде розпочато проєкт щодо збільшення терміну базової загальновійськової підготовки.

Джерело: Сирський у Facebook

Деталі: Сирський повідомив, що провів нараду щодо якісної підготовки воїнів за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

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Пряма мова: "Обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

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Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах".

Що передувало: Замість строкової служби для громадян в Україні з 1 вересня 2025 року запровадять базову військову підготовку (БЗВП). Її повинні пройти усі чоловіки віком від 18 до 24 років, тобто ті, хто ще не підлягає мобілізації. Жінки – за бажанням.

Термін проведення БЗВП під час воєнного стану – три місяці. З них місяць проходитиме базова загальновійськова підготовка і два місяці – фахова підготовка.

Базову загальновійськову підготовку можна буде пройти у закладах вищої освіти та вищих військових навчальних закладах. Її повинні будуть включити до навчальних планів, як окрему дисципліну.