Сырский: Работаем над увеличением срока базовой военной подготовки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в октябре-ноябре этого года будет начат проект по увеличению срока базовой общевойсковой подготовки.

Источник: Сырский в Facebook

Детали: Сырский сообщил, что провел совещание по качественной подготовке воинов с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.

Реклама:

Прямая речь: "Обсудили проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих и наработавшие пути их решения. Рассмотрели направления усовершенствования учебных программ.

Ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому максимальное внимание уделяем привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также прорабатываем возможность создания Школы инструкторов, которая станет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава.

Работаем над тем, чтобы увеличить сроки базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

РЕКЛАМА:

Продолжаем работу по повышению качества подготовки военнослужащих в учебных центрах".

Что предшествовало: Вместо срочной службы для граждан в Украине с 1 сентября 2025 введут базовую общевойсковую подготовку. Ее должны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, то есть те, кто еще не подлежит мобилизации. Женщины – по желанию.

Срок проведения подготовки во время военного положения – три месяца. Из них месяц будет проходить базовая общевойсковая подготовка и два месяца – профессиональная подготовка.

Базовую общевойсковую подготовку можно будет пройти в высших учебных заведениях и высших военных учебных заведениях. Ее должны будут включить в учебные планы как отдельную дисциплину.