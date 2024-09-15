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Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 18:16
Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що через брак озброєння Україна наразі не може оснастити навіть 4 із 14 бригад, які потрібно підготувати.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії, повну версію якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "По-перше, все відбувається дуже повільно (постачання допомоги від партнерів – ред.).

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По-друге, нам потрібно підготувати 14 бригад. Досі в нас цього немає, і з цього пакета бригад ми не оснастили навіть 4".

Деталі: Зеленський зазначив, що під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні були використані всі резерви.

"Ми використовували все, що могли. Ми передали те, що у нас є в резервах, те, що є на складах або в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Ми забрали всю зброю, яка в них була", - розповів він.

ЗеленськийЗбройні силизброядопомога Україні
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