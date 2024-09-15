Украина не может оснастить даже 4 из 14 необходимых бригад – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что за неимением вооружения Украина пока не может оснастить даже 4 из 14 бригад, которые нужно подготовить.

Источник: Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии, полную версию которого обнародовала пресс-служба президента

Прямая речь: "Во-первых, все происходит очень медленно (поставки помощи от партнеров – ред.).

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Во-вторых, нам нужно подготовить 14 бригад. До сих пор у нас этого нет, и из этого пакета бригад мы не оснастили даже 4".

Детали: Зеленский отметил, что во время восьмимесячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США о помощи Украине, были использованы все резервы.

"Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Мы забрали все оружие, которое у них было", – рассказал он.