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Зеленський: Путін і схожі хлопці можуть розділити світ і з’їсти як пиріг

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 19:21
Зеленський: Путін і схожі хлопці можуть розділити світ і з’їсти як пиріг
Володимир Зеленський, фото NurPhoto via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін і схожі на нього лідери  можуть провести розподіл світу, що якщо Європа та інші країни не будуть жити у єдності.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський сказав, що "війна змінила всіх нас", та найважливіше, на його думку, аби ця війна могла змінити Європу та світ. 

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Пряма мова: "Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє – що ми повинні жити у єдності – в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг.

Тому нам потрібна ця єдність. І я сподіваюся, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн". 

Більше деталей: У інтерв’ю президент наполягав, що Україна повинна отримати необхідну свободу у використанні західної зброї та має здобути вигідні позиції на полі бою, аби мати сильні позиції на потенційних переговорах з Росією.

ЗеленськийПутінЄвропаміжнародна спільнота
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