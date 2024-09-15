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Зеленский: Путин и похожие ребята могут разделить мир и съесть как пирог

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 19:21
Зеленский: Путин и похожие ребята могут разделить мир и съесть как пирог
Владимир Зеленский, фото NurPhoto via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин и похожие на него лидеры могут провести раздел мира, что если Европа и другие страны не будут жить в единстве.

Источник: Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский сказал, что "война изменила всех нас", и самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.

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Прямая речь: "Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет – что мы должны жить в единстве – в противном случае Путин или похожие на него ребята, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог.

Поэтому нам нужно это единство. И я надеюсь, что эта война изменила сознание людей, и изменила сознание лидеров мировых стран".

Больше деталей: В интервью президент настаивал, что Украина должна получить необходимую свободу в использовании западного оружия и должна получить выгодные позиции на поле боя, чтобы иметь сильные позиции на потенциальных переговорах с Россией.

ЗеленскийПутинЕвропамеждународная общественность
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