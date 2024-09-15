Україна запропонувала допомогу постраждалим від повеней країнам Європи

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга за дорученням президента Володимира Зеленського запропонував країнам східної Європи, постраждалим від повеней, допомогу українських рятувальників.

Джерело: вечірнє звернення президента, глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х

Пряма мова Зеленського: "Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики, по ситуації на Одещині через негоду. Надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області. ДСНС України, обласна влада, місцева влада – всі задіяні.

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Є, на жаль, критичні ситуації і в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади.

За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Оновлено: Глава МЗС Андрій Сибіга уточнив, що Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха.

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Що передувало: Раніше в неділю міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що від України надійшла пропозиція допомогти країні впоратися з наслідками руйнівних повеней.

Через катастрофічну повінь і вітер у Чехії сотні тисяч людей залишились без світла, висока вода почала руйнувати будинки.

"Укрзалізниця" повідомила, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

У невеликому польському місті Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка, у результаті місто фактично опинилось під водою.

У Румунії повінь забрала життя чотирьох людей. В Австрії уся федеральна земля Нижня Австрія оголошена зоною лиха, під час ліквідації наслідків повені у цій землі загинув пожежник.