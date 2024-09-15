Украина предложила помощь пострадавшим от наводнений странам Европы

Министр иностранных дел Андрей Сибига по поручению президента Владимира Зеленского предложил странам восточной Европы, пострадавшим от наводнений, помощь украинских спасателей.

Источник: вечернее обращение президента, глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х

Прямая речь Зеленского: "Был также доклад Виктора Микиты, заместителя руководителя Офиса по региональной политике, по ситуации в Одесской области из-за непогоды. Чрезвычайные дожди в эти дни, подтопление в Одесской области. ГСЧС Украины, областная власть, местная власть – все задействованы.

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Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях – из-за этих экстремальных осадков.

По моему поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Обновлено: Глава МИД Андрей Сибига уточнил, что Украина предложила Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии отправить подразделения ГСЧС Украины для помощи в преодолении бедствия.

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Что предшествовало: Ранее в воскресенье министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что от Украины поступило предложение помочь стране справиться с последствиями разрушительных наводнений.

Из-за катастрофического наводнения и ветра в Чехии сотни тысяч людей остались без света, высокая вода начала разрушать дома.

"Укрзализныця" сообщила, что из-за наводнения в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

В небольшом польском городе Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой.

В Румынии наводнение унесло жизни четырех человек. В Австрии вся федеральная земля Нижняя Австрия объявлена ​​зоной бедствия, при ликвидации последствий наводнения на этой земле погиб пожарный.