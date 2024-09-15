Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Украина предложила помощь пострадавшим от наводнений странам Европы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 19:29
Украина предложила помощь пострадавшим от наводнений странам Европы
последствия наводнения в Польше, Remiza.pl

Министр иностранных дел Андрей Сибига по поручению президента Владимира Зеленского предложил странам восточной Европы, пострадавшим от наводнений, помощь украинских спасателей.

Источник: вечернее обращение президента, глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х

Прямая речь Зеленского: "Был также доклад Виктора Микиты, заместителя руководителя Офиса по региональной политике, по ситуации в Одесской области из-за непогоды. Чрезвычайные дожди в эти дни, подтопление в Одесской области. ГСЧС Украины, областная власть, местная власть – все задействованы.

Реклама:

Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях – из-за этих экстремальных осадков.

По моему поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Обновлено: Глава МИД Андрей Сибига уточнил, что Украина предложила Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии отправить подразделения ГСЧС Украины для помощи в преодолении бедствия.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Ранее в воскресенье министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что от Украины поступило предложение помочь стране справиться с последствиями разрушительных наводнений.

Из-за катастрофического наводнения и ветра в Чехии сотни тысяч людей остались без света, высокая вода начала разрушать дома.

"Укрзализныця" сообщила, что из-за наводнения в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

В небольшом польском городе Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой.

В Румынии наводнение унесло жизни четырех человек. В Австрии вся федеральная земля Нижняя Австрия объявлена ​​зоной бедствия, при ликвидации последствий наводнения на этой земле погиб пожарный.

Зеленскийстихийное бедствиеГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Путин и похожие ребята могут разделить мир и съесть как пирог
Зеленский о дальнобойных ударах по РФ: Мы ждали слишком долго, Россия отвела самолеты
Украина не может оснастить даже 4 из 14 необходимых бригад – Зеленский
Последние новости
01:12
видеоТаврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: