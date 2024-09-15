Екснардеп Деркач став сенатором у Росії

Колишній депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, обвинувачений у держзраді та позбавлений українського громадянства, став сенатором від Астраханської області РФ.

Джерело: Медуза

Деталі: Як повідомляє видання, указ про призначення 57-річного Деркача сенатором голова Астраханської області Ігор Бабушкін підписав ще 12 вересня, проте ЗМІ звернули увагу на це лише у неділю.

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Довідково: Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради з 1998 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення він утік із України. У червні 2022 року СБУ звинуватила Деркача у роботі на російську розвідку. Він також перебуває у списку санкцій США.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Деркача громадянства, а Верховна Рада — мандата.

Що передувало: У липні повідомлялося, що Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області.

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У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО. Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.