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Экс-нардеп Деркач стал сенатором в России

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 19:49
Экс-нардеп Деркач стал сенатором в России
Андрей Деркач, фото из Wikipedia

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, обвиненный в госизмене и лишенный украинского гражданства, стал сенатором от Астраханской области РФ.

Источник: Медуза

Детали: Как сообщает издание, указ о назначении 57-летнего Деркача сенатором глава Астраханской области Игорь Бабушкин подписал еще 12 сентября, однако СМИ обратили внимание на это только в воскресенье.

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Справка: Андрей Деркач был депутатом Верховной рады с 1998 года. После начала полномасштабного российского вторжения он сбежал из Украины. В июне 2022 года СБУ обвинила Деркача в работе на российскую разведку. Он также находится в санкционных списках США.

В январе 2023 президент Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства, а Верховная Рада — мандата.

Что предшествовало: В июле сообщалось, что Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области.

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В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Следствие установило, что он получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

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