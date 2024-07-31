Екснардеп Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації
Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області.
Джерело: рух "ЧЕСНО", пропагандистський російський сайт "ТАСС"
Деталі: Російські ЗМІ повідомили, що губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у разі перемоги на майбутніх виборах глави регіону пропонує до Ради Федерації РФ ексдепутата Верховної ради України Андрія Деркача. У відповідному документі вказано, що він має російське громадянство та проживає в Астрахані.
Нагадаємо: У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.
Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.
Що передувало:
- У серпні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.
- Раніше проти Деркача запровадили санкції США: за його спроби вплинути на вибори президента Америки у 2020 році. За інформацією США, Деркач понад десяток років був активним російським агентом.
- 24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, до якої входив Деркач. За даними слідства, нардеп курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.
- СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.
- У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача українського громадянства.