Екснардеп Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації 

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області.

Джерело: рух "ЧЕСНО", пропагандистський російський сайт "ТАСС"

Деталі: Російські ЗМІ повідомили, що губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у разі перемоги на майбутніх виборах глави регіону пропонує до Ради Федерації РФ ексдепутата Верховної ради України Андрія Деркача. У відповідному документі вказано, що він має російське громадянство та проживає в Астрахані.

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Нагадаємо: У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

Що передувало:

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