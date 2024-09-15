Якість води у місцях водозаборів Києва і Броварів у межах норми – Міндовкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів наголошує, що станом на 15 вересня якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває у межах норми.

Джерело: Міндовкілля

Дослівно: "15 вересня 2024 року на річці Десна в межах Київщини якість води у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває у межах норми. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

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Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, показники розчиненого кисню у межах норми, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано".

Деталі: У міністерстві додали, що забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

За даними Київводоканалу та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, у відібраних пробах питної води на ранок 15 вересня в контрольних точках централізованого водопостачання м. Києва перевищення не виявлено.

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У Міндовкілля наголосили, що, за даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

У повідомленні також йдеться, що на Чернігівщині відбувається покращення якості води р. Сейм.

Що передувало: У неділю заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак заявив, що забруднення води річки Десна вже дійшло до Київської області, однак мешканцям Києва хвилюватися не варто.