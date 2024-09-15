Качество воды в местах водозаборов Киева и Броваров в пределах нормы – Минприроды

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов отмечает, что на 15 сентября качество воды в местах водозаборов Киева и Броваров находится в пределах нормы.

Источник: Минприроды

Дословно: "15 сентября 2024 на реке Десна в пределах Киевщины качество воды в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится в пределах нормы. Риски для осуществления водозабора отсутствуют.

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Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибель рыбы не обнаружена, показатели растворенного кислорода в пределах нормы, фиксируется потемнение воды. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано".

Детали: В министерстве добавили, что движущееся по Десне загрязнение менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды на Черниговщине.

По данным Киевводоканала и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в отобранных пробах питьевой воды к утру 15 сентября в контрольных точках централизованного водоснабжения г. Киева превышение не выявлено.

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В Минокружении отметили, что, по данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора.

В сообщении также говорится, что в Черниговской области происходит улучшение качества воды р. Сейм.

Что предшествовало: В воскресенье замглавы Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак заявил, что загрязнение воды реки Десна уже дошло до Киевской области, однако жителям Киева беспокоиться не стоит.