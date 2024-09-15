ФБР розслідує ймовірну спробу замаху на Трампа

Після стрілянини на полі для гольфу біля кандидата у президенти США Дональда Трампа спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на Трампа.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву кампанії Трампа, The New York Post, CNN

Деталі: У повідомленні йдеться, що Трамп перебуває в безпеці після пострілів поблизу нього, і додаткових деталей поки немає.

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За даними джерел The New York Post, двоє людей влаштували перестрілку біля поля для гольфу Trump West Palm Beach. За словами джерел, вони цілилися один в одного, і стрілянина була не по Трампу.

Джерела повідомили, що Трамп не був у небезпеці і що стрілянина сталася за межами клубу, який відомий високою злочинністю.

Оновлено: ФБР заявило в неділю, що реагує на події у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, і "розслідує те, що виглядає як замах на вбивство" колишнього президента Дональда Трампа.

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Підозрюваний був затриманий місцевою поліцією після того, як на полі для гольфу Трампа пролунали постріли.

Чоловік, взятий під варту після пострілів, був "відносно спокійним" під час затримання, заявив у неділю шериф округу Мартін Вільям Снайдер (William D. Snyder).

"Він не виявляв багато емоцій. Не запитував: "У чому справа?" - сказав шериф.

Шериф зазначив, що підозрюваний не був озброєний, коли правоохоронці витягли його з машини.

Він додав, що ФБР візьме на себе розслідування разом з офісом шерифа округу Палм-Біч і Секретною службою США.

Також видання CNN повідомило про перебіг подій щодо імовірної спроби замаху на Трампа.

Секретна служба помітила гвинтівку: агент Секретної служби, який був на кілька лунок попереду колишнього президента, помітив ствол гвинтівки, що стирчав з паркану, і почав діяти.

Підозрюваного у спробі замаху взяли під варту. За даними трьох джерел у правоохоронних органах, затриманий – Райан Уеслі Рут (Ryan Wesley Routh).

Чоловік залишив гвинтівку і речі в кущах: правоохоронці знайшли гвинтівку типу АК-47 з оптичним прицілом; два рюкзаки, які висіли на паркані і в яких була керамічна плитка; і камеру GoPro, з якою підозрюваний перебував у кущах.

Що передувало: Трамп дістав поранення вуха під час замаху в Пенсільванії 13 липня.