ФБР розслідує ймовірну спробу замаху на Трампа
Після стрілянини на полі для гольфу біля кандидата у президенти США Дональда Трампа спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на Трампа.
Джерело: Reuters із посиланням на заяву кампанії Трампа, The New York Post, CNN
Деталі: У повідомленні йдеться, що Трамп перебуває в безпеці після пострілів поблизу нього, і додаткових деталей поки немає.
За даними джерел The New York Post, двоє людей влаштували перестрілку біля поля для гольфу Trump West Palm Beach. За словами джерел, вони цілилися один в одного, і стрілянина була не по Трампу.
Джерела повідомили, що Трамп не був у небезпеці і що стрілянина сталася за межами клубу, який відомий високою злочинністю.
Оновлено: ФБР заявило в неділю, що реагує на події у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, і "розслідує те, що виглядає як замах на вбивство" колишнього президента Дональда Трампа.
Підозрюваний був затриманий місцевою поліцією після того, як на полі для гольфу Трампа пролунали постріли.
Чоловік, взятий під варту після пострілів, був "відносно спокійним" під час затримання, заявив у неділю шериф округу Мартін Вільям Снайдер (William D. Snyder).
"Він не виявляв багато емоцій. Не запитував: "У чому справа?" - сказав шериф.
Шериф зазначив, що підозрюваний не був озброєний, коли правоохоронці витягли його з машини.
Він додав, що ФБР візьме на себе розслідування разом з офісом шерифа округу Палм-Біч і Секретною службою США.
Також видання CNN повідомило про перебіг подій щодо імовірної спроби замаху на Трампа.
Секретна служба помітила гвинтівку: агент Секретної служби, який був на кілька лунок попереду колишнього президента, помітив ствол гвинтівки, що стирчав з паркану, і почав діяти.
Підозрюваного у спробі замаху взяли під варту. За даними трьох джерел у правоохоронних органах, затриманий – Райан Уеслі Рут (Ryan Wesley Routh).
Чоловік залишив гвинтівку і речі в кущах: правоохоронці знайшли гвинтівку типу АК-47 з оптичним прицілом; два рюкзаки, які висіли на паркані і в яких була керамічна плитка; і камеру GoPro, з якою підозрюваний перебував у кущах.
Що передувало: Трамп дістав поранення вуха під час замаху в Пенсільванії 13 липня.