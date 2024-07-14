Трамп повідомив, що дістав поранення вуха

служба безпеки евакуює Трампа після стрілянини в Пенсильванії, фото: Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив, що під час стрілянини в Пенсильванії дістав поранення вуха.

Джерело: Трамп у Truth Social, цитує The Washington Post

Деталі: Трамп зазначив, що його поранили у верхню частину правого вуха, вперше розповівши про стрілянину після того, як агенти Секретної служби супроводжували його з передвиборчого заходу.

Реклама:

Пряма мова: "У мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха.

Я відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист, постріли і відразу ж відчув, як куля пробила шкіру".

Деталі: Трамп також подякував правоохоронним органам за "їхню швидку реакцію на стрілянину".

ВІДЕО ДНЯ

Він висловив свої співчуття сім'ям застреленого та пораненого. За його словами, особа стрільця, який був убитий, не відома.

Пряма мова: "Це неймовірно, що такий акт може мати місце в нашій країні".

Що передувало: Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.

За даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу Трампа, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.

Президент США Джо Байден засудив стрілянину під час виступу Трампа, додавши, що "в Америці немає місця такому насильству".