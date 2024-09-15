ФБР расследует вероятную попытку покушения на Трампа

После стрельбы на поле для гольфа возле кандидата в президенты США Дональда Трампа спецслужбы, в частности ФБР, расследуют возможное покушение на Трампа.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление кампании Трампа, CNN

Детали: В сообщении говорится, что Трамп находится в безопасности после выстрелов вблизи него, и дополнительных деталей пока нет.

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По данным источников The New York Post, два человека устроили перестрелку возле поля для гольфа Trump West Palm Beach. По словам источников, они целились друг в друга, и стрельба была не по Трампу.

Источники сообщили, что Трамп не был в опасности и что стрельба произошла за пределами клуба, известного высокой преступностью.

Обновлено: ФБР заявило в воскресенье, что реагирует на события в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, и "расследует то, что выглядит как покушение на убийство" бывшего президента Дональда Трампа.

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Подозреваемый был задержан местной полицией после того, как на поле для гольфа Трампа раздались выстрелы.

Мужчина, взятый под стражу после выстрелов, был "относительно спокойным" во время задержания, заявил в воскресенье шериф округа Мартин Уильям Снайдер (William D. Snyder).

"Он не проявлял много эмоций. Не спрашивал: "В чем дело?" - сказал шериф.

Шериф отметил, что подозреваемый не был вооружен, когда правоохранители вытащили его из машины.

Он добавил, что ФБР возьмет на себя расследование вместе с офисом шерифа округа Палм-Бич и Секретной службой США.

Также издание CNN сообщило о ходе событий относительно вероятной попытки покушения на Трампа.

Секретная служба заметила винтовку: агент Секретной службы, который был на несколько лунок впереди бывшего президента, заметил ствол винтовки, торчащий из забора, и начал действовать.

Подозреваемого в попытке покушения взяли под стражу. По данным трех источников в правоохранительных органах, задержанный - Райан Уэсли Рут (Ryan Wesley Routh).

Мужчина оставил винтовку и вещи в кустах: правоохранители нашли винтовку типа АК-47 с оптическим прицелом; два рюкзака, которые висели на заборе и в которых была керамическая плитка; и камеру GoPro, с которой подозреваемый находился в кустах.

Что предшествовало: Трамп получил ранение уха во время покушения в Пенсильвании 13 июля.