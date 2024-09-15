ФБР расследует вероятную попытку покушения на Трампа
После стрельбы на поле для гольфа возле кандидата в президенты США Дональда Трампа спецслужбы, в частности ФБР, расследуют возможное покушение на Трампа.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление кампании Трампа, CNN
Детали: В сообщении говорится, что Трамп находится в безопасности после выстрелов вблизи него, и дополнительных деталей пока нет.
По данным источников The New York Post, два человека устроили перестрелку возле поля для гольфа Trump West Palm Beach. По словам источников, они целились друг в друга, и стрельба была не по Трампу.
Источники сообщили, что Трамп не был в опасности и что стрельба произошла за пределами клуба, известного высокой преступностью.
Обновлено: ФБР заявило в воскресенье, что реагирует на события в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, и "расследует то, что выглядит как покушение на убийство" бывшего президента Дональда Трампа.
Подозреваемый был задержан местной полицией после того, как на поле для гольфа Трампа раздались выстрелы.
Мужчина, взятый под стражу после выстрелов, был "относительно спокойным" во время задержания, заявил в воскресенье шериф округа Мартин Уильям Снайдер (William D. Snyder).
"Он не проявлял много эмоций. Не спрашивал: "В чем дело?" - сказал шериф.
Шериф отметил, что подозреваемый не был вооружен, когда правоохранители вытащили его из машины.
Он добавил, что ФБР возьмет на себя расследование вместе с офисом шерифа округа Палм-Бич и Секретной службой США.
Также издание CNN сообщило о ходе событий относительно вероятной попытки покушения на Трампа.
Секретная служба заметила винтовку: агент Секретной службы, который был на несколько лунок впереди бывшего президента, заметил ствол винтовки, торчащий из забора, и начал действовать.
Подозреваемого в попытке покушения взяли под стражу. По данным трех источников в правоохранительных органах, задержанный - Райан Уэсли Рут (Ryan Wesley Routh).
Мужчина оставил винтовку и вещи в кустах: правоохранители нашли винтовку типа АК-47 с оптическим прицелом; два рюкзака, которые висели на заборе и в которых была керамическая плитка; и камеру GoPro, с которой подозреваемый находился в кустах.
Что предшествовало: Трамп получил ранение уха во время покушения в Пенсильвании 13 июля.