Стрілянина біля Трампа: правоохоронці затримали чоловіка

Правоохоронці затримали чоловіка, імовірно причетного до інциденту зі стріляниною біля кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Деталі: Як повідомив у Facebook шериф округу Мартін у Флориді, підозрюваного взяли під варту.

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Офіс шерифа "зупинив автомобіль і затримав підозрюваного", йдеться в повідомленні.

За даними кількох джерел CNN, Секретна служба стріляла в підозрюваного. Також джерела повідомляють, що у підозрюваного знайшли довгу рушницю.

"Офіційні особи вважають, що озброєна особа мала намір націлитися на колишнього президента Дональда Трампа в його гольф-клубі, повідомляють джерела, поінформовані про це питання", - пише CNN.

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Згідно з повідомленням Білого дому, президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс "із радістю дізналися", що Трамп перебуває у безпеці та були проінформовані про інцидент.

Що передувало: У неділю ввечері кампанія Трампа заявила, що кандидат у президенти перебуває в безпеці після пострілів поблизу нього.