Стрельба возле Трампа: правоохранители задержали мужчину

Правоохранители задержали мужчину, предположительно причастного к инциденту со стрельбой у кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: Как сообщил в Facebook шериф округа Мартин во Флориде, подозреваемый был заключен под стражу.

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Офис шерифа "остановил автомобиль и задержал подозреваемого", говорится в сообщении.

По данным нескольких источников CNN, Секретная служба стреляла в подозреваемого. Также источники сообщают, что у подозреваемого нашли длинное ружье.

"Официальные лица считают, что вооруженное лицо намерено было нацелиться на бывшего президента Дональда Трампа в его гольф-клубе, сообщают источники, информированные об этом вопросе", - пишет CNN.

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Согласно сообщению Белого дома, президент Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис "с радостью узнали", что Трамп находится в безопасности и были проинформированы об инциденте.

Что предшествовало: В воскресенье вечером кампания Трампа заявила, что кандидат в президенты находится в безопасности после выстрелов вблизи него.