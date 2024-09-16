Окупанти складують на ЗАЕС боєприпаси і вибухові речовини – спротив

За даними національного спротиву, росіяни продовжують використовувати територію ЗАЕС для розміщення особового складу своїх військ і складування боєприпасів та вибухових речовин.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Так, завдяки переданим від українського підпілля та небайдужих громадян даним вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб.

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Зокрема були ідентифіковані підрозділи ОМОН "Ахмат-1" (Грозний, ТОТ Чеченської Республіки Ічкерія) та СОБР "Агат" (Пенза, РФ).

Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування, використовує форму воєнізованої охорони ЗАЕС, а не росгвардії".

Деталі: У ЦНС вказують, що, крім того, технічні та підвальні приміщення станції окупанти використовую для зберігання стрілецьких і артилерійських боєприпасів як для забезпечення контингенту розміщеного на станції, так і сил на суміжних позиціях.

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У повідомленні додають, що навколо міста (Енергодара – ред.) противник заклав понад 20 мінних полів, вони огинають станцію і місто та мають загальну протяжність близько 6,5 км.

"Окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра" – кажуть у спротиві.

Дослівно: "Попри візит місії МАГАТЕ на цьому тижні їх маршрут був ретельно та завчасно спланований окупантами. Зважаючи на проявлену люб’язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції.

Зокрема вже не вперше їм не надали доступу до західної частини двох турбінних залів. Проте представництво організації лише занотувало цей факт, та не винесло жодного рішення щодо представництва "Росатому", який управляє ЗАЕС".